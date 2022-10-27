Алексей Терещенко: «Думаю, Кубок мира проведут. Никто не хочет терять баснословные деньги, договорятся»

Алексей Терещенко высказался касательно проведения Кубка мира в 2024 году.

Ранее появилась информация о том, что турнир могут перенести из-за нежелания стран играть с Россией и нерешенных вопросов с ИИХФ.

«Хоть кто-то нас слышит и уважает. Если европейцы не хотят играть, то надо переносить. Но я не думаю, что это будет. НХЛ может им сказать, что надо играть. Наше руководство должно отстаивать свою позицию. Там много наших топовых хоккеистов, которые приносят огромнейшую прибыль клубам, в которых они играют.

НХЛ может найти рычаги давления, чтобы заставить играть европейские сборные? Они же уже нашли рычаги давления, сказав, что мы не поедем в Европу, если там не будет русских. Пустили же. Проблемы не вижу.

Думаю, что они все-таки проведут Кубок мира, потому что никто не хочет терять баснословные деньги. Они договорятся. Ну, или перенесут на более поздний срок, но что-то изменится, если перенесут на год? Уже есть тенденция, что спортивные организации начинают возвращать наших спортсменов», – заявил трехкратный чемпион мира.