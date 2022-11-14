Гашилов о Гулявцеве, крикнувшему, что сожжет машину судьи в Перми: «Я улыбнулся. Было ясно, что это шутка»

Арбитр Виктор Гашилов рассказал о взаимоотношениях с Александром Гулявцевым.

В октябре 2019 года экс-главный тренер , а ныне гендиректор «Молота» Александр Гулявцев выразил недовольство судейством, крикнув Гашилову: «Я тебе в Перми машину сожгу! Понял?!»

– В 2019 году тогдашний тренер «Амура» Александр Гулявцев прямо со скамейки запасных крикнул, что в Перми сожжет вашу машину. Вы слышали ту реплику?

– Нет. Мне об этом рассказали уже в раздевалке.

– Какой была ваша реакция?

– Я улыбнулся. Это ведь эмоции, разовый всплеск. К таким вещам я серьезно не отношусь, пропускаю мимо. Тем более от Александра Гулявцева. Для меня было ясно, что это шутка.

– У вас с Гулявцевым хорошие отношения?

– Да. Когда я был на больничном и находился в Перми, он меня пригласил. Мы сделали ролик, в котором, находясь на льду пермского стадиона, пожали друг другу руки, – сказал судья КХЛ.