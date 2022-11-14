Дергачев об «Авангарде» при Кравеце: «Поменялась тактика, осталось что-то от предыдущей системы. Стараемся дорожить шайбой»

поделился мнением о победе «Авангарда» над (4:3).

– Сложный календарь, третий выезд подряд, да еще и в Казань. Вы сами воспитанник альметьевского хоккея. Сил хватало?

– Пока что, наверное, это самый тяжелый выезд. Соперник хороший, так что сил и эмоций хватало, тут никого особо заряжать не надо.

Как готовились? Явных изменений не было по сравнению с домашними играми. Все ждали этих матчей – все-таки прямые конкуренты.

– Что скажете по игре?

– Пятиминутное удаление вывело из равновесия. Игра было ровная, а после удаления «Ак Барс» забрал инициативу. Мы пережили второй период.

Понимали, что были ребята, которые в меньшинстве не играют. Полетели активно и вытащили игру.

Даже когда проигрывали в одну шайбу – не было упаднического настроения. В раздевалке нет проблем. Тренеры заводят. Так что на эмоциях вышли и нашли свои моменты.

– Ключевой момент матча?

– Сложно сказать. Третья шайба? Не без доли везения получилось, но везет тому кто везет. Когда сравниваешь, есть чувство, что забьем еще одну и победим.

– Что изменил после ухода ?

– В каждом интервью говорят, что стало больше акцента на контроле шайбы. Чуть поменялась тактика. Что-то осталось с предыдущей системы. Совместили две системы.

Может, с «Ак Барсом» не так был заметен акцент на контроле – много борьбы, стыков, никто не хочет уступать. Стараемся дорожить шайбой, – сказал нападающий .