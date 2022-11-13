Кравец о победе над «Ак Барсом»: «Два сильных соперника бились в кровь. Хорошо, что «Авангард» вернулся в игру в 3-м периоде»

поделился эмоциями после победы над .

«Авангард» выиграл у казанской команды со счетом 4:3, продлив победную серию до семи матчей подряд.

«Хочу поздравить команду с очень тяжелой и важной победой, хорошим выездом. Очень хорошая игра. Два сильных соперника, бились в кровь. На протяжении всего матча агрессия, столкновения. Все очень интенсивно, динамично.

Естественно, что в таких моментах есть ошибки, но главное, что было много страсти, желания, мастерства.

Очень хорошо, что вернулись в игру в третьем периоде, забили важные голы, выстояли в концовке», – сказал исполняющий обязанности главного тренера .