Кравец о победе над «Ак Барсом»: «Два сильных соперника бились в кровь. Хорошо, что «Авангард» вернулся в игру в 3-м периоде»
Михаил Кравец поделился эмоциями после победы над «Ак Барсом».
«Авангард» выиграл у казанской команды со счетом 4:3, продлив победную серию до семи матчей подряд.
«Хочу поздравить команду с очень тяжелой и важной победой, хорошим выездом. Очень хорошая игра. Два сильных соперника, бились в кровь. На протяжении всего матча агрессия, столкновения. Все очень интенсивно, динамично.
Естественно, что в таких моментах есть ошибки, но главное, что было много страсти, желания, мастерства.
Очень хорошо, что вернулись в игру в третьем периоде, забили важные голы, выстояли в концовке», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».
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