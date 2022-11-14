Кузнецов включил Макдэвида, Мэттьюса и Пойнта в тройку лучших в НХЛ: «Все про Холанда говорят – он не человек. Посмотрите, с каким инопланетянином мы играем»

назвал трех лучших хоккеистов в .

– , . С третьим тяжело будет. Я бы сделал Мэттьюс, Макдэвид и Пойнт.

– Тебе нравится, как играет Брэйден Пойнт?

– Да. Мне кажется, ему вообще по барабану, забьет или не забьет.

Он всегда будет пахать, работать, затащит шайбу в зону, не пожадничает, отдаст, лишнего не делает. Катается здорово, хоккейное мышление. Никите Кучерову повезло – у них связь, друг друга закрытыми глазами видят.

Макдэвид – понятно, с другой планеты. Сейчас все про Холанда говорят в «Манчестер Сити» – он не человек, он не человек. Вы сюда посмотрите, с каким инопланетянином мы играем.

– Он реально на этом уровне настолько быстрее?

– Да. Я на аренду выхожу летом, он выходит с нами как с арендаторами. Он на троих идет – и проходит. При том, что люди знают и выпускают тех, кто умеет [обороняться].

У Мэттьюса голевое чутье есть. Момент есть – гол, – сказал нападающий в беседе с Андреем Николишиным.