Капризов против «Сан-Хосе»: передача, забитый буллит в послематчевой серии, 4 броска за 23:25. У него 10+7 в 15 играх

Форвард «Миннесоты» сделал голевую передачу в матче чемпионата с «Сан-Хосе» (2:3 Б).

Россиянин набрал очки (2+2) в 3-й игре подряд. Всего в 15 матчах сезона на его счету 17 (10+7) баллов.

Также в послематчевой серии Капризов реализовал сегодня буллит.

За 23:25 в матче с «Шаркс» – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:57 – в большинстве) – у нападающего 4 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».