Капризов в матче с «Сиэтлом»: передача, 2 броска, 4 перехвата и «+1». У него 10+6 в 14 играх сезона

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Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче против «Сиэтла».

Россиянин принял участие в шайбе «Миннесоты», ставшей единственной во всем матче (1:0). Ее автором стал Матс Зукарелло.

На счету Капризова стало 16 (10+6) очков в 14 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 5». 

Сегодня форвард «Уайлд» (18:19, 4:33 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 4 перехвата. 

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