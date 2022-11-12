Капризов в матче с «Сиэтлом»: передача, 2 броска, 4 перехвата и «+1». У него 10+6 в 14 играх сезона
Кирилл Капризов сделал результативную передачу в матче против «Сиэтла».
Россиянин принял участие в шайбе «Миннесоты», ставшей единственной во всем матче (1:0). Ее автором стал Матс Зукарелло.
На счету Капризова стало 16 (10+6) очков в 14 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ при полезности «минус 5».
Сегодня форвард «Уайлд» (18:19, 4:33 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 4 перехвата.
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