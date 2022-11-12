Капризов в матче с «Сиэтлом»: передача, 2 броска, 4 перехвата и «+1». У него 10+6 в 14 играх сезона

сделал результативную передачу в матче против .

Россиянин принял участие в шайбе «Миннесоты», ставшей единственной во всем матче (1:0). Ее автором стал .

На счету Капризова стало 16 (10+6) очков в 14 играх текущего регулярного чемпионата при полезности «минус 5».

Сегодня форвард «Уайлд» (18:19, 4:33 – в большинстве, «+1») нанес 2 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 4 перехвата.