Петухов о лакросс-голе «Салавату»: «Глаза закрыл – гол, я даже не понял. Раньше получалось только на тренировках»

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Егор Петухов прокомментировал свой гол в ворота «Салавата Юлаева».

Нападающий «Барыса» забросил шайбу в стиле лакросс по втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

«Смотрю, шайба идет. Глаза закрыл – гол. Все, я даже не понял (улыбается). Первый раз в КХЛ так забил, раньше такие голы получались только на тренировках», – сказал хоккеист казахстанской команды.

Форвард «Барыса» Петухов забил лакросс-гол в матче против «Салавата»

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