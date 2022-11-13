Петухов о лакросс-голе «Салавату»: «Глаза закрыл – гол, я даже не понял. Раньше получалось только на тренировках»

прокомментировал свой гол в ворота .

Нападающий забросил шайбу в стиле лакросс по втором периоде игры Фонбет чемпионата КХЛ.

«Смотрю, шайба идет. Глаза закрыл – гол. Все, я даже не понял (улыбается). Первый раз в так забил, раньше такие голы получались только на тренировках», – сказал хоккеист казахстанской команды.

Форвард «Барыса» Петухов забил лакросс-гол в матче против «Салавата»