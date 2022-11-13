«Калгари» хочет усилиться результативным форвардом. У клуба осталось 77 тысяч долларов под потолком зарплат
«Калгари» хочет усилиться результативным форвардом, у клуба 77 тысяч долларов под потолком.
«Слышал, что на этой неделе «Флэймс» искали результативного форварда.
Мне сказали, что это продолжается с августа, поэтому я не думаю, что на это давит текущая ситуация», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.
Сегодня канадский клуб прервал 7-матчевую серию поражений, обыграв «Виннипег» (3:2). Лучшим бомбардиром команды является форвард Назем Кадри с 12 (7+5) очками в 14 матчах.
Форвард Джонатан Юбердо с 6 (1+5) очками в 11 играх сейчас пропускает матчи из-за травмы.
Отметим, что по данным CapFriendly, у клуба осталось всего около 77 тысяч долларов под потолком зарплат.
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