«Он ходил посрать, думаю». Саттер о том, почему Юбердо ненадолго ушел со скамейки запасных «Калгари»

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Дэррил Саттер лаконично объяснил уход Джонатана Юбердо со скамейки запасных «Калгари» по ходу матча с «Эдмонтоном».

«Флэймс» уступили «Ойлерс» (2:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Канадский нападающий ушел со скамейки запасных команды по ходу первого периода. Спустя некоторое время хоккеист вернулся на скамейку и продолжил матч.

– Юбердо ненадолго покидал скамейку в первом периоде. Могли бы вы сказать почему?

– Я думаю, что он ходил посрать, – ответил главный тренер «Калгари».

В этом матче Юбердо не отметился набранными очками, проведя на льду 16 минут и 28 секунд.

Форвард перешел в канадский клуб из «Флориды» в результате обмена, состоявшегося в межсезонье. Юбердо записал на свой счет 5 (1+4) очков в 7 матчах текущего сезона.

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