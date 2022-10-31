«Он ходил посрать, думаю». Саттер о том, почему Юбердо ненадолго ушел со скамейки запасных «Калгари»

лаконично объяснил уход со скамейки запасных «Калгари» по ходу матча с .

«Флэймс» уступили «Ойлерс» (2:3) в матче регулярного чемпионата .

Канадский нападающий ушел со скамейки запасных команды по ходу первого периода. Спустя некоторое время хоккеист вернулся на скамейку и продолжил матч.

– Юбердо ненадолго покидал скамейку в первом периоде. Могли бы вы сказать почему?

– Я думаю, что он ходил посрать, – ответил главный тренер .

В этом матче Юбердо не отметился набранными очками, проведя на льду 16 минут и 28 секунд.

Форвард перешел в канадский клуб из «Флориды» в результате обмена, состоявшегося в межсезонье. Юбердо записал на свой счет 5 (1+4) очков в 7 матчах текущего сезона.