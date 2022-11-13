«Сент-Луис» выиграл 2-й матч подряд после 8 поражений, прервав победную серию «Вегаса» из 9 игр

выиграл 2-й матч подряд после 8 поражений, прервав серию из 9 побед.

«Блюз» нанесли поражение «Голден Найтс» (3:2) в гостевом матче. Следующий матч команда под руководством Крэйга Беруби проведет против «Колорадо» 14 ноября.

С 10 очками в 13 матчах «блюзмены» идут на последнем месте в Центральном дивизионе.

«Вегас» упустил возможность повторить клубный рекорд (10 побед подряд в сезоне-2020/21).

С 26 очками в 16 играх «рыцари» идут на 1-м месте в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.