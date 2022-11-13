«Оттава» прервала серию из 7 поражений подряд. Жиру набрал 0+3 в 1-м матче против «Филадельфии» на ее арене

прервала серию из 7 поражений подряд, обыграв «Филадельфию».

Канадский клуб добился выездной победы над «Флайерс» (4:1) в регулярном чемпионате .

Для форварда «Сенаторс» этот матч стал первым на арене «Филадельфии» в составе другой команды. В его честь на видеокубе был показан специальный видеоролик.

34-летний экс-капитан «летчиков» сегодня сделал 3 результативные передачи. В 14 матчах сезона на его счету 15 (7+8) очков.