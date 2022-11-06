Жиру забросил 300-ю шайбу в НХЛ – в своем 1-м матче против «Филадельфии». Серия поражений «Оттавы» достигла 5 игр
Клод Жиру забросил 300-ю шайбу в НХЛ – в своем 1-м матче против «Филадельфии».
Форвард «Оттавы» отличился в матче против своей бывшей команды, за которую провел в общей сложности 1000 матчей за 15 сезонов (из которых 10 был капитаном).
На его счету стало 933 (300+633) очка в 1029 матчах за карьеру в лиге.
«Сенаторс» уступили «Флайерс» (1:2), потерпев 5-е поражение подряд (все – в основное время).
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