Жиру забросил 300-ю шайбу в НХЛ – в своем 1-м матче против «Филадельфии». Серия поражений «Оттавы» достигла 5 игр

забросил 300-ю шайбу в – в своем 1-м матче против «Филадельфии».

Форвард «Оттавы» отличился в матче против своей бывшей команды, за которую провел в общей сложности 1000 матчей за 15 сезонов (из которых 10 был капитаном).

На его счету стало 933 (300+633) очка в 1029 матчах за карьеру в лиге.

«Сенаторс» уступили «Флайерс» (1:2), потерпев 5-е поражение подряд (все – в основное время).