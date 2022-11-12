Ротенберг после 2:3 от «Сибири»: «Лучший матч СКА в турне. Весь третий период провели в зоне соперника, не хватило свежести, чтобы забить»

высказался после поражения от со счетом 2:3.

– Отличная атмосфера на арене – полные трибуны. Болельщиков «Сибири» с победой. Боевая игра против сильного соперника. Мы хорошо подготовились – для нас это был лучший матч в турне по Дальнему Востоку и Сибири с точки зрения содержания игры, самоотдачи и характера. Не хватило свежести, чтобы забить голы.

Соперник здорово играл в обороне, очень самоотверженно – они блокировали наши броски. У нас были хорошие шансы на победу. Наш сбор на Дальнем Востоке – можно так его назвать – завершается. У нас есть резервы, есть ребята, которые возвращаются в состав на следующий матч.

Отработали многие детали на фоне усталости. Это как матчи плей-офф, когда игроки не самые свежие. Первый сезон, когда все команды играют через день.

Когда проводили меньше матчей, было больше времени на восстановление, эти поездки складывались по-другому. Нельзя сравнивать нынешний выезд с прошлыми годами, когда мы играли во Владивостоке и Хабаровске. Совершенно разные графики.

Можем извлечь много полезного – это хороший урок. Хотим поблагодарить наших болельщиков, которые путешествовали с нами, помогали нам во Владивостоке, Хабаровске и Новосибирске.

Сейчас возвращаемся домой, где родные стены помогут. Продолжаем работать – возьмем все лучшее из этой поездки и в следующих играх будем намного сильнее. У нас все впереди.

Ноябрь – серьезный месяц, у нас очень сильные соперники. Надо готовиться. Мы все обязательно разберем. Надо еще больше работать. Через работу мы станем сильнее. Вернёмся в Петербург и при своих болельщиках покажем нашу игру.

– Какие уязвимые места показала выездная серия?

– Мы должны играть на фоне усталости. Когда в плей-офф идет шестая-седьмая игра, нужно действовать четко по заданию.

Это урок для всех – надо выполнять игровое задание. Мы пройдем это все вместе. В этой поездке были и практика, и теория. Мы все улучшим.

Возвращаемся в предсезонку: у нас были тяжелые сборы. Сейчас провели сборы вместе с официальными матчами. Они помогут улучшить детали, которых очень много. Тренерский штаб и игроки – мы все понимаем, в каком направлении надо идти. Любое поражение дает возможность двигаться вперед.

Важны четкость, управляемость и выполнение игрового задания. Бывают разные ситуации. Можно побеждать даже после таких перелётов. Нужно уметь играть правильно.

Но сегодня по самоотдаче, характеру и выполнению задания – это был лучший матч. Мы весь третий период провели в зоне соперника. Можем добавить в реализации. Этот момент мы отработаем. А тактически еще лучше понимаем, как нам двигаться вперед, – сказал главный тренер .