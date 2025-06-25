Агент Костина: «У «Авангарда» был интерес. Сейчас они не знают, останется ли Клим в России, подписывают игроков. Достойный контракт они не смогут предложить, возможно»

Агент Клима Костина подтвердил интерес к форварду со стороны «Авангарда».

26-летний нападающий станет свободным агентом, если не получит предложение от «Сан-Хосе». В минувшем сезоне он набрал 7 (1+6) очков в 35 играх регулярки.

– Представитель Костина за рубежом должен дать ему информацию относительно рынка НХЛ в начале июля, и после этого он скажет о своем решении.

– Из «Авангарда» серьезный интерес?

– Вначале был серьезный интерес, и в «Авангарде» были готовы его подписать. Но сейчас они не знают, останется ли он в России или нет, не сидят без дела и подписывают игроков. Может получиться, что они физически не смогут предложить ему достойный контракт.

Тогда Костину нужно будет принимать решение, готов ли он играть за те деньги, которые ему предложат, или надо будет искать обмен. Поэтому ждем, что он выберет, – сказал агент Александр Черных .

Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)