  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Костина: «У «Авангарда» был интерес. Сейчас они не знают, останется ли Клим в России, подписывают игроков. Достойный контракт они не смогут предложить, возможно»
1

Агент Костина: «У «Авангарда» был интерес. Сейчас они не знают, останется ли Клим в России, подписывают игроков. Достойный контракт они не смогут предложить, возможно»

Агент Клима Костина подтвердил интерес к форварду со стороны «Авангарда».

26-летний нападающий станет свободным агентом, если не получит предложение от «Сан-Хосе». В минувшем сезоне он набрал 7 (1+6) очков в 35 играх регулярки.

– Представитель Костина за рубежом должен дать ему информацию относительно рынка НХЛ в начале июля, и после этого он скажет о своем решении. 

– Из «Авангарда» серьезный интерес?

– Вначале был серьезный интерес, и в «Авангарде» были готовы его подписать. Но сейчас они не знают, останется ли он в России или нет, не сидят без дела и подписывают игроков. Может получиться, что они физически не смогут предложить ему достойный контракт.

Тогда Костину нужно будет принимать решение, готов ли он играть за те деньги, которые ему предложат, или надо будет искать обмен. Поэтому ждем, что он выберет, – сказал агент Александр Черных

Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoКлим Костин
возможные переходы
logoНХЛ
logoКХЛ
Александр Черных
logoСан-Хосе
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Авангард» объявит о переходе Потуральски, ЦСКА – Мартина, когда они получат инвентарь. Американские компании не хотят делать клюшки для игроков, уезжающих в Россию («Матч ТВ»)
19сегодня, 09:30
Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)
9сегодня, 05:53
Еронко о работе в «Сан-Хосе»: «Это как большая корпорация по типу Google, где всем на тебя насрать. Митинги – скучная рутина, где ничего не выясняется, не объясняется»
1721 июня, 00:05
Главные новости
СКА интересуется Менеллом из «Динамо» и может выменять его на 18-летнего Кола (Metaratings)
111 минут назад
Губерниев о включении Могильного в Зал славы: «Россия по-прежнему кует суперзвезд для НХЛ, это важно, но не поможет нам вернуться на турниры»
222 минуты назад
Журналист Sportsnet Фрэнсис об Андерссоне: «Мог бы усилить «Даллас», «Нэшвилл», «Баффало», «Торонто». «Эдмонтон» и «Ванкувер» в списке из 6 клубов, куда Расмус точно не перейдет»
637 минут назад
Миллер и гендиректор СКА Стеничкин провели рабочую встречу, обсудив развитие клуба и подготовку команд системы к сезону-2025/26
9сегодня, 17:19
«Эдмонтон» освободил 5,125 млн долларов в платежке после обмена Кэйна и вернул 117-й пик, отданный за Подколзина. «Ванкувер» заплатит форварду 4 млн за последний год контракта
10сегодня, 17:05
Кэйн об уходе из «Эдмонтона»: «Благодарю за доверие, навсегда запомню наши плей-офф. Стать игроком «Ванкувера» – честь, жду возможности сыграть перед родными трибунами»
8сегодня, 16:34
«Эдмонтон» обменял Кэйна в «Ванкувер» на выбор в 4-м раунде драфта-2025
65сегодня, 16:06
Новиков о включении Могильного в Зал славы: «Надо изучать, как появляются такие люди. Может, это от космоса? Даже находясь в Америке, Александр прославлял СССР»
16сегодня, 15:43
Пинчук о CS: «Играю в «контру» часто, очень нравится. У меня 9-й лвл на Faceit, 2000 часов в игре, любимая карта – Mirage, оружие – калаш. Ожиганов – самый жесткий, у него 2700 эло, 10-й лвл»
3сегодня, 15:32
Игроки «Локомотива» привезли Кубок Гагарина в ярославское училище ПВО. Курсанты рассказали хоккеистам о ракетном щите России и вручили сувениры
6сегодня, 15:13Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Эдмонтон» обменял Кэйна из-за повышения зарплаты Драйзайтля и ради продления контракта с Бушаром. «Ойлерс» хотят обменять Арвидссона, чтобы еще разгрузить платежку (Пьер ЛеБрюн)
5сегодня, 18:00
Плющев о включении Могильного в Зал славы: «Давно заслужил. Непонятны критерии отбора, почему была длительная пауза после завершения карьеры»
сегодня, 17:34
Набоков о задачах «Металлурга»: «Цель одна – выиграть Кубок Гагарина, остальное – второстепенно»
3сегодня, 16:48
«Ак Барс» продлил контракт с Журавлевым на 2 года. У 25-летнего защитника 0+6 и «минус 6» в 55 матчах регулярки
7сегодня, 16:16
Могильный о включении в Зал славы: «Это еще одно признание высочайшего уровня нашей школы и мотивация для молодых игроков. Если я сумел добиться таких успехов, то и перед вами все двери открыты»
1сегодня, 14:41
Илья Набоков: «Металлургу» немного не хватило эмоций в плей-офф. На нас настраивались как на чемпионов. Нам было вдвойне сложнее»
2сегодня, 13:48
Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»
10сегодня, 12:43
Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)
2сегодня, 10:44
«Трактор» продлил контракт с Горюновым-Рольгизером на год
6сегодня, 09:58
Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»
3сегодня, 09:41