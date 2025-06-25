«Бостон» представил новую форму – с золотой литерой B на черных домашних джерси и черной на выездных белых

«Бостон» показал новые комплекты формы на сезон-2025/26.

Ранее клуб представил обновленные варианты эмблемы команды, которые будут использоваться в предстоящем чемпионате.

Обновленный дизайн отсылает к классическим комплектам, в которых команда выступала с 1948 по 1985 год.

Домашняя черная форма будет украшена золотой буквой B на эмблеме в центре, а выездная белая – черной литерой B и золотыми лучами.

«Последние лет десять разные игроки подходили ко мне с одним и тем же вопросом: «Почему мы не можем вернуться к форме конца 80-х – начала 90-х?» Мне всегда казалось, что момент для этого еще не настал.

Я искренне верю, что эта форма будет близка многим болельщикам и вызовет у них теплые эмоции», – сказал президент «Бостона » Кэм Нили .

Изображение: nhl.com/bruins