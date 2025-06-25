  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»
1

Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»

Генменеджер «Авангарда» высказался о возвращении Вячеслава Войнова в клуб.

«Вячеслав Войнов уже защищал цвета нашего клуба в сезоне-2019/20, и мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард».

Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии.

Ждем, что Вячеслав станет лидером «Авангарда» как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
logoВячеслав Войнов
logoКХЛ
logoАлексей Сопин
logoАвангард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Войнов вернулся в «Авангард». Контракт – на год
2456 минут назад
Бердников о Шабанове в НХЛ: «Важно, в какой клуб он попадет. Вспомним Шипачева: приехал в НХЛ звездой КХЛ, сыграл 3 матча и уехал. Хотел бы видеть Максима в «Рейнджерс», Панарину нужна подмога»
623 июня, 21:57
«Торпедо» рассталось с 9 игроками. Среди них – Войнов, Кагарлицкий, Свечников-старший и Ларионов-младший
191 июня, 03:34
Главные новости
Леонид Вайсфельд: «Ротенберг мог спасти «Витязь», если бы нашел деньги. Ему отдали бы там все полномочия – от уборщицы до президента»
27 минут назад
Агентство Комтуа: «Будущее игрока будет известно позже, ждем открытия рынка НХЛ»
114 минут назад
Тарасенко – 27-й в топ-30 кандидатов на обмен по версии The Athletic, Андерссон – 1-й, Байрэм – 2-й, Росси – 3-й, Эвандер Кэйн – 4-й
427 минут назад
Войнов вернулся в «Авангард». Контракт – на год
2456 минут назад
Плющев о том, что Могильного называют предателем: «Ярлыки такие вешать неправильно, для этого существуют специальные органы. Раз человек спокойно трудится в России, какие проблемы?»
6сегодня, 11:58
«Айлендерс» не будут обменивать 1-й выбор на драфте-2025
3сегодня, 11:42
Крикунов о включении Могильного в Зал славы: «Трамп как-то перевернул ситуацию, видимо. Они там пыжатся и пытаются ему противостоять, но боятся его расстроить»
32сегодня, 11:22
Комтуа подпишет новый контракт с «Динамо» («СЭ»)
13сегодня, 11:09
Ротенберг о Могильном в Зале славы: «Легенда. В детстве смотрел на него с восхищением – он был моим кумиром, примером того, как нужно бороться, побеждать»
10сегодня, 10:54Фото
«Адмирал» получил Коледова и денежную компенсацию от «Авангарда» в обмен на права на Степанова
8сегодня, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
Жафяров заработает около 20 млн рублей за год в «Нефтехимике» («СЭ»)
2сегодня, 10:44
«Трактор» продлил контракт с Горюновым-Рольгизером на год
2сегодня, 09:58
Федоров о Могильном в Зале славы: «Награда нашла своего героя! Поздравляю Сашу. Заслуженно! Вовремя!»
3сегодня, 09:41
Дорожко подписал контракт с «Амуром» до 2027 года
сегодня, 08:49
Шохину выбрали под 13-м номером на драфте PWHL, Кадирову – под 45-м. Впервые в истории лиги задрафтовали двух россиянок
4сегодня, 07:50
Бродер о Могильном: «Улыбнулся, услышав, что он наконец-то в Зале славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени?»
1сегодня, 06:56
Костин не получит от «Сан-Хосе» квалификационное предложение, вероятно. Форвард может стать свободным агентом (Daily Faceoff)
6сегодня, 05:53
Торнтон о включении в Зал славы: «Святые угодники, меня трясет. Какая огромная честь, ценю это»
2сегодня, 05:25
«Тампа» не продлит контракт с Эткинсоном. 36-летний форвард станет свободным агентом
9сегодня, 04:59
Экс-тренер «Чикаго» Ричардсон назначен помощником в «Нэшвилл»
1сегодня, 03:51