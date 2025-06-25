Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»
Генменеджер «Авангарда» высказался о возвращении Вячеслава Войнова в клуб.
«Вячеслав Войнов уже защищал цвета нашего клуба в сезоне-2019/20, и мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард».
Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии.
Ждем, что Вячеслав станет лидером «Авангарда» как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам», – сказал генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Авангарда»
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