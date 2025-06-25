Сопин о Войнове: «Рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард». Ждем, что Вячеслав станет лидером команды, поведет ее к новым победам»

Генменеджер «Авангарда» высказался о возвращении Вячеслава Войнова в клуб.

«Вячеслав Войнов уже защищал цвета нашего клуба в сезоне-2019/20, и мы очень рады, что такой солидный мастер возвращается в «Авангард».

Его победный опыт, профессионализм, знание, как нужно правильно действовать в той или иной ситуации на льду и за его пределами, обязательно помогут нашей оборонительной линии.

Ждем, что Вячеслав станет лидером «Авангарда» как в раздевалке, так и на площадке, и поведет команду к новым победам», – сказал генеральный менеджер «Авангарда » Алексей Сопин .