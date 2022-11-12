«Сибирь» заблокировала 21 бросок в третьем периоде со СКА. Всего за матч – 33
Хоккеисты «Сибири» заблокировали 33 броска в матче со СКА.
Новосибирская команда одержала победу со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
21 из 33 бросков игроки «Сибири» заблокировали в третьем периоде, когда команда вела 3:2. В первом периоде хоккеисты выполнили 5 блок-шотов, во втором – 7.
Больше всех заблокированных бросков на счету нападающего Вячеслава Литовченко – 5. По четыре у защитника Дениса Александрова и форварда Никиты Шашкова.
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