«Сибирь» заблокировала 21 бросок в третьем периоде со СКА. Всего за матч – 33

Хоккеисты «Сибири» заблокировали 33 броска в матче со .

Новосибирская команда одержала победу со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата .

21 из 33 бросков игроки заблокировали в третьем периоде, когда команда вела 3:2. В первом периоде хоккеисты выполнили 5 блок-шотов, во втором – 7.

Больше всех заблокированных бросков на счету нападающего – 5. По четыре у защитника Дениса Александрова и форварда .