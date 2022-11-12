Леонид Тамбиев: «Трактор» – очень хороший, мастеровитый соперник. Вторая победа гораздо ценнее, чем первая»

рассказал о победе «Адмирала» над (1:0).

«Тяжелый матч. Игры через день напоминают встречи плей-офф. Здесь очень важно сохранить правильность игры.

«Трактор» – очень хороший, мастеровитый соперник. Вторая победа гораздо ценнее, чем первая. Молодцы ребята, что мы первыми этот гол забили.

Такой сценарий матча был, что до гола играли.

Плей-офф – кто забил, тот и победил. помог в концовке, подчистил. Выиграли домашнюю серию, все четыре матча. Ребят и болельщиков с победой. Готовимся к поездке», – сказал главный тренер .

«Адмирал» выиграл 5-й матч подряд, доведя серию игр с очками до 12. Клуб идет в топ-4 Востока