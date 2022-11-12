Серебряков в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 33 броска «Трактора». Вратарь «Адмирала» пропустил 5 шайб в 7 последних матчах при 250 сэйвах

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Никита Серебряков в 3-й раз в сезоне сыграл на ноль, отразив 33 броска «Трактора».

27-летний вратарь «Адмирала» одержал победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с челябинцами (1:0).

Матч на ноль стал для него 3-м в сезоне. В последних 7 играх Серебряков отразил 250 из 255 бросков соперников. 

Подробнее со статистикой голкипера можно ознакомиться здесь

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