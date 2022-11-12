«Адмирал» выиграл 5-й матч подряд, доведя серию игр с очками до 12. Клуб идет в топ-4 Востока

выиграл 5-й матч подряд, доведя серию игр с очками до 12.

Сегодня клуб из Владивостока одержал победу над (1:0) в очередном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

С 38 очками в 30 матчах команда под руководством Леонида Тамбиева идет на 4-м месте на Востоке.

До лидирующего «Салавата» – 2 очка (у уфимцев 2 матча в запасе), до идущего на 2-м месте «Металлурга» – 1 очко (у магнитогорцев 1 матч в запасе). На 3-м месте идет «Автомобилист» с 38 очками в 28 играх.