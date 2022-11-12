Малкин о России на Кубке мира: «Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на этом турнире?»
Евгений Малкин расстроен решением НХЛ перенести Кубок мира.
НХЛ сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.
«Слишком долго ждать. Конечно, я не знаю, почему в итоге было принято такое решение, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Спорт может сделать все, что угодно.
Если вам нужны лучшие игроки, Россия – одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на Кубке мира?
Здесь мы играем с теми же самыми парнями – шведами, финнами, канадцами, американцами. Так почему мы не можем играть друг против друга в национальных командах?
Я удивлен, что мы не играем. Я расстроен», – приводит слова нападающего «Питтсбурга» The Athletic.
Ранее появилась информация, что Кубок мира может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.
В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.
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