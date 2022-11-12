Малкин о России на Кубке мира: «Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на этом турнире?»

расстроен решением НХЛ перенести Кубок мира.

сообщила, что планы по организации турнира перенесены на февраль 2025 года.

«Слишком долго ждать. Конечно, я не знаю, почему в итоге было принято такое решение, но мы должны играть. Это спорт, понимаете? Спорт может сделать все, что угодно.

Если вам нужны лучшие игроки, Россия – одна из лучших команд. У нас отличные игроки. Если мы играем в НХЛ, то почему не можем выступать на Кубке мира?

Здесь мы играем с теми же самыми парнями – шведами, финнами, канадцами, американцами. Так почему мы не можем играть друг против друга в национальных командах?

Я удивлен, что мы не играем. Я расстроен», – приводит слова нападающего «Питтсбурга» The Athletic.

Ранее появилась информация, что может быть перенесен из-за нежелания некоторых стран играть со сборной России.

В прошлый раз Кубок мира проводился в 2016 году в Торонто. Победителем стала сборная Канады.