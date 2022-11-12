И.о. тренера «Спартака» Заварухин о 2:1 с ЦСКА: «Постарались исключить расслабленность – парни нас услышали»

И.о. главного тренера подвел итоги матча с (2:1).

«Серия поражений у нас затянулась, с ребятами переговорили, объяснили, как им лучше сыграть и прервать ее. Самое главное – парни нас услышали, сыграли и за вратаря. Мы довольны результатом.

Изначально делали акцент на том, чтобы исключить ненужные удаления, на силовые приемы в своей зоне и помощь нашему вратарю.

Что касается неудачной серии, где-то была расслабленность с нашей стороны, где-то не везло. В матче с ЦСКА постарались исключить эти моменты.

Все вопросы о моем назначении – к руководству клуба», – сказал .