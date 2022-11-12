Никитин об 1:2 в Минске: «Локомотив» проиграл при неплохой игре. Создавали моменты, но не забили»

Главный тренер подвел итоги матча с минским (1:2).

«Хорошая игра. И болельщикам понравилась, и команды упорно поработали, создавали опасные моменты. При достаточно неплохой игре, увы, проиграли. Это хоккей. Мы должны стать от этого сильнее. Не всегда на нашей улице праздник. Готовимся дальше.

По факту фактор домашней площадки в играх с «Динамо» играет роль. Но для хорошей команды без разницы, где играть. Мы на этом акцент не делаем. Конечно, в Ярославле и Минске – полные трибуны, приятная атмосфера. Ребята этим довольны.

Не думаю, что длинный выезд сказался. Мы все три периода продержали и темп, и напряжение. Мы создавали моменты, но не сумели забить и допустили ошибку. Для сильной команды четыре выездных игры – не проблема. Мы пока не прошли этот тест», – сказал .