Алексей Заварухин станет исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче с ЦСКА
Алексей Заварухин будет тренером «Спартака» в матче против ЦСКА.
Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в игре Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА.
Заварухин входил в тренерский штаб Бориса Миронова, отправленного в отставку с поста главного тренера «Спартака».
Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить Игорь Гришин, тренирующий самую результативную команду ВХЛ – «Химик».
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