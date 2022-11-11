Алексей Заварухин станет исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» в матче с ЦСКА

будет тренером в матче против ЦСКА.

Специалист стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых в игре Фонбет чемпионата против .

Заварухин входил в тренерский штаб Бориса Миронова, отправленного в отставку с поста главного тренера «Спартака».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может возглавить Игорь Гришин, тренирующий самую результативную команду ВХЛ – «Химик».