Лучший снайпер «Сочи» Попугаев о блогерстве: «Поторопился с уходом из хоккея. Поспешное решение стало горем для всей семьи»

признался, что принял поспешное решение уйти из хоккея в сферу блогерства.

Нападающий в межсезонье заработал полноценное соглашение с после просмотра, а сейчас является лучшим снайпером команды с 8 голами.

Всего на его счету 11 (8+3) очков при полезности «плюс 3» в 25 матчах.

– В «Сочи» вы согласились на минимальный контракт. Деньги вообще не имели значения при переговорах?

– О деньгах речь не шла. Прежде всего хотелось воспользоваться шансом на просмотровом контракте и вернуться в большой хоккей.

– Вы пропустили прошлый сезон. В какой момент пришло осознание, что хочется вернуться в хоккей?

– На самом деле, оно пришло почти сразу. Понял, что поторопился с решением уйти из хоккея. Очень скучал по игре.

Хотел сразу же вернуться, но такой возможности не было. Может быть, это и к лучшему – надо было переосмыслить все, что происходило со мной.

– Историю с блогерством можно описать словом «взросление»? Думаю, вы получили хороший опыт.

– Согласен. Сейчас стал еще больше ценить то, чем я занимаюсь. По-другому смотрю на многие вещи: на хоккей, на свое отношение к нему.

За это время получил серьезный опыт. Хотелось бы, конечно, чтобы такого опыта не было. Никому бы не пожелал такого опыта, но – что есть, то есть.

– А как поменялось отношение к хоккею? Добавилось ответственности?

– Не сказал бы, что раньше я расхлябанно относился к тренировкам. Таких проблем никогда не было. Но сейчас отношусь к любимой игре еще профессиональнее.

– Как семья восприняла возвращение в хоккей?

– Только с радостью! Все обрадовались, когда я вернулся в команду . Прошлое поспешное решение стало горем для всей семьи. Все хотели, чтобы я играл в хоккей. Поэтому сейчас для них это – большое счастье, – сказал Попугаев.