Лучший снайпер «Сочи» Попугаев о блогерстве: «Поторопился с уходом из хоккея. Поспешное решение стало горем для всей семьи»
Никита Попугаев признался, что принял поспешное решение уйти из хоккея в сферу блогерства.
Нападающий в межсезонье заработал полноценное соглашение с «Сочи» после просмотра, а сейчас является лучшим снайпером команды с 8 голами.
Всего на его счету 11 (8+3) очков при полезности «плюс 3» в 25 матчах.
– В «Сочи» вы согласились на минимальный контракт. Деньги вообще не имели значения при переговорах?
– О деньгах речь не шла. Прежде всего хотелось воспользоваться шансом на просмотровом контракте и вернуться в большой хоккей.
– Вы пропустили прошлый сезон. В какой момент пришло осознание, что хочется вернуться в хоккей?
– На самом деле, оно пришло почти сразу. Понял, что поторопился с решением уйти из хоккея. Очень скучал по игре.
Хотел сразу же вернуться, но такой возможности не было. Может быть, это и к лучшему – надо было переосмыслить все, что происходило со мной.
– Историю с блогерством можно описать словом «взросление»? Думаю, вы получили хороший опыт.
– Согласен. Сейчас стал еще больше ценить то, чем я занимаюсь. По-другому смотрю на многие вещи: на хоккей, на свое отношение к нему.
За это время получил серьезный опыт. Хотелось бы, конечно, чтобы такого опыта не было. Никому бы не пожелал такого опыта, но – что есть, то есть.
– А как поменялось отношение к хоккею? Добавилось ответственности?
– Не сказал бы, что раньше я расхлябанно относился к тренировкам. Таких проблем никогда не было. Но сейчас отношусь к любимой игре еще профессиональнее.
– Как семья восприняла возвращение в хоккей?
– Только с радостью! Все обрадовались, когда я вернулся в команду КХЛ. Прошлое поспешное решение стало горем для всей семьи. Все хотели, чтобы я играл в хоккей. Поэтому сейчас для них это – большое счастье, – сказал Попугаев.
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