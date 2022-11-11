Голышев про АХЛ: «Тупой хоккей, бей-беги. Не считаю, что гештальт с НХЛ закрыт, звонят из команд, воспринимаю с ухмылкой – красиво могут в уши налить»

Анатолий Голышев назвал прямолинейным хоккей в .

По ходу прошлого сезона нападающий вернулся в КХЛ из системы «Айлендерс».

– АХЛ помогла как-то прочувствовать североамериканский хоккей?

– Нет, потому что я успел сыграть только одну выставочную игру в НХЛ.

В АХЛ все иначе. Я играл там – только чтобы не получить травму. Чтобы дождаться шанса сыграть в НХЛ, и все. А так – хоккей тупой. Бей-беги.

– Чувствовал, что деградировал в хоккейном плане?

– Не скажу, что деградировал. У меня просто не было эмоций, не получал удовольствия от игры. Понимал, что прихожу как в офис. Делал то, что надо. Тренеры поддерживали, понимая мою ситуацию.

Ребята в команде знали, что я не особо говорю на английском, и все старались пообщаться, поддержать. Не в том плане, что я ходил как унылое говно, а меня поддерживали. Я тоже старался со всеми общаться.

– Тебя воспринимали как лидера?

– Не сказал бы. Я выходил во второй бригаде большинства, но все равно получал недостаточно игрового времени. Уже тогда понимал, что на меня особо не рассчитывают. Если бы готовили к первой команде – я бы играл там по 20 минут.

– Неудачный опыт в отбил желание пробовать себя в НХЛ еще раз?

– Интересный вопрос. Когда у меня закончится контракт в «Автомобилисте», мне будет 29. У меня есть мечта, и я не считаю, что гештальт закрыт.

Даже сейчас звонят из разных команд, интересуются. Но я с ухмылкой все воспринимаю, потому что знаю, как там красиво могут в уши налить.

Так что мечта осталась, но в данный момент я смотрю на свой город, и у меня мурашки идут. Хочу связать всю хоккейную карьеру с этой командой и привезти сюда кубок, – сказал нападающий в интервью Sports.ru.

«Устал от того, что в Америке ездили по ушам». Анатолий Голышев до сих пор переживает, что не заиграл в НХЛ