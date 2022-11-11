Голышев про АХЛ: «Тупой хоккей, бей-беги. Не считаю, что гештальт с НХЛ закрыт, звонят из команд, воспринимаю с ухмылкой – красиво могут в уши налить»
Анатолий Голышев назвал прямолинейным хоккей в АХЛ.
По ходу прошлого сезона нападающий вернулся в КХЛ из системы «Айлендерс».
– АХЛ помогла как-то прочувствовать североамериканский хоккей?
– Нет, потому что я успел сыграть только одну выставочную игру в НХЛ.
В АХЛ все иначе. Я играл там – только чтобы не получить травму. Чтобы дождаться шанса сыграть в НХЛ, и все. А так – хоккей тупой. Бей-беги.
– Чувствовал, что деградировал в хоккейном плане?
– Не скажу, что деградировал. У меня просто не было эмоций, не получал удовольствия от игры. Понимал, что прихожу как в офис. Делал то, что надо. Тренеры поддерживали, понимая мою ситуацию.
Ребята в команде знали, что я не особо говорю на английском, и все старались пообщаться, поддержать. Не в том плане, что я ходил как унылое говно, а меня поддерживали. Я тоже старался со всеми общаться.
– Тебя воспринимали как лидера?
– Не сказал бы. Я выходил во второй бригаде большинства, но все равно получал недостаточно игрового времени. Уже тогда понимал, что на меня особо не рассчитывают. Если бы готовили к первой команде – я бы играл там по 20 минут.
– Неудачный опыт в «Айлендерс» отбил желание пробовать себя в НХЛ еще раз?
– Интересный вопрос. Когда у меня закончится контракт в «Автомобилисте», мне будет 29. У меня есть мечта, и я не считаю, что гештальт закрыт.
Даже сейчас звонят из разных команд, интересуются. Но я с ухмылкой все воспринимаю, потому что знаю, как там красиво могут в уши налить.
Так что мечта осталась, но в данный момент я смотрю на свой город, и у меня мурашки идут. Хочу связать всю хоккейную карьеру с этой командой и привезти сюда кубок, – сказал нападающий «Автомобилиста» в интервью Sports.ru.
«Устал от того, что в Америке ездили по ушам». Анатолий Голышев до сих пор переживает, что не заиграл в НХЛ
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