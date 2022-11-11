Кожевников об «Ак Барсе»: «У команды великий тренер, принесший нам победу на Олимпиаде. Что творится в клубе – непонятно»

считает, что «Ак Барсом» руководит великий тренер.

Казанская команда проиграла 16 из 28 матчей в нынешнем сезоне и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.

– С «Ак Барсом» происходит что‑то не то, возможно, у игроков не хватает желания.

У команды великий, заслуженный тренер ( ), который принес нам победу на Олимпиаде, но что творится в клубе сейчас – непонятно.

Руководство должно заняться этим вопросом. Думаю, изменения начнутся после Нового года, потому что в слишком много очень хороших игроков, но непонятно, что с ними происходит.

– Один из них , который стал четвертым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 очков.

– Он классный игрок и может пользоваться своим талантом. Вопрос в том, почему этого не делают другие игроки команды, особенно защитники – заявил двукратный олимпийский чемпион.

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