Кожевников об «Ак Барсе»: «У команды великий тренер, принесший нам победу на Олимпиаде. Что творится в клубе – непонятно»
Александр Кожевников считает, что «Ак Барсом» руководит великий тренер.
Казанская команда проиграла 16 из 28 матчей в нынешнем сезоне и занимает седьмое место в таблице Восточной конференции.
– С «Ак Барсом» происходит что‑то не то, возможно, у игроков не хватает желания.
У команды великий, заслуженный тренер (Олег Знарок), который принес нам победу на Олимпиаде, но что творится в клубе сейчас – непонятно.
Руководство должно заняться этим вопросом. Думаю, изменения начнутся после Нового года, потому что в «Ак Барсе» слишком много очень хороших игроков, но непонятно, что с ними происходит.
– Один из них Александр Радулов, который стал четвертым игроком в истории КХЛ, набравшим 600 очков.
– Он классный игрок и может пользоваться своим талантом. Вопрос в том, почему этого не делают другие игроки команды, особенно защитники – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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