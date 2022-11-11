Щитов о Знарке: «Не думаю, что он изжил себя как тренер. В «Ак Барсе» много лидеров, это может быть проблемой. Его «Динамо» было простой командой»

не считает, что изжил себя как тренер.

В четверг «Ак Барс» проиграл на выезде «Торпедо» (4:6). Для казанцев это 16‑е поражение в текущем Фонбет Чемпионате КХЛ.

На данный момент клуб занимает 7-е место в таблице Восточной конференции.

«Допускаю, что у «Ак Барса» не все гладко в коллективе. Собрано много лидеров в одной команде. Это может быть проблемой. Обратите внимание, как вчера сыграло «Торпедо», у которого нет звезд. Там есть тренер, у которого хоккейный интеллект на совершенно ином уровне.

Посмотрите, как играет Нижний Новгород! Хотелось бы, чтобы такая мощная по именам команда, как «Ак Барс», показывала такой же зрелищный хоккей.

Люди ждут этого от Казани. Они приходят на трибуны, чтобы посмотреть на наших звезд: Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова, Александра Радулова. Но пока у них не получается показывать красоту.

Работой Олега Знарка недовольны. Не знаю, что происходит. Видимо, это все внутренняя кухня – что‑то из области построения коллектива. Вполне допускаю, что Знарку не хватает помощника – Харийса Витолиньша. Они долго работали раньше.

Не думаю, что Знарок изжил себя как тренер. Можно вспомнить, как он приводил к чемпионству , у которого была довольно простая команда. Там был прекрасный коллектив, который сделал Знарок», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

Раиль Якупов: «Знарок не закончился, он даже не начинался. У «Ак Барса» тренера нет вообще. Человек стоит и жует жвачку»