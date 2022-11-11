Гимаев-младший о СКА: «Проблемы в обороне – временный спад. Нельзя не учитывать дальневосточный фактор – дальний перелет и связанные с этим обстоятельства»

считает, что у СКА не стоит вопрос проблем при игре в обороне.

– Каковы основные причины поражения СКА в матче против ?

– Прежде всего, нельзя не учитывать дальневосточный фактор – дальний перелет и связанные с этим обстоятельства. Добавим сюда возможную недооценку соперника.

Все-таки, несмотря на успешную и самоотверженную игру приморцев в нынешнем сезоне, многие команды продолжают воспринимать «Адмирал» по старому, как явного аутсайдера и обжигаются на этом.

Все это при том, что команда Леонида Тамбиева уже одержала немало заметных и ярких побед, например: до матча со СКА было обыграно московское «Динамо».

Если говорить о самом матче, то основной причиной неудачи петербуржцев стала великолепная игра лидеров «Адмирала»: вратаря Никиты Серебрякова и всей команды в целом, не отошедших от своей концепции и дисциплины даже тогда, когда лидер чемпионата активно наседал, проведя весь третий период в зоне хозяев льда.

– В последних матчах у СКА возникли проблемы в обороне. Стоит ли придавать этому серьезное значение?

– Нет, не стоит. Проблемы СКА в обороне – это временный спад, который несомненно будет преодолен командой и ее тренерским штабом.

– В Санкт-Петербург вернулся . Что изменится в игре лидера КХЛ?

– Гусев может добавит питерцам креативности в атаке и вариативности при игре в большинстве.

Праворукий, думающий и мастеровитый форвард – это всегда усиление для одной из бригад большинства и действий команды в целом, – сказал бывший защитник клубов .