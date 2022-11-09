Владимир Крикунов: «Адмирал» играет с шестью вратарями на площадке. Для нашего хоккея было бы лучше, если бы такие команды, как СКА, обыгрывались прессингом, атакой»

высказался о победе над СКА.

Команда Леонида Тамбиева одержала победу со счетом 3:1 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Как отношусь к победе «Адмирала»? Команда сейчас на ходу, молодцы. Сенсации в поражении СКА не вижу, понятно, что постоянно выигрывать не может ни одна команда в мире.

Вспомните советские времена, когда Виктор Васильевич Тихонов собрал всех лучших игроков. У него в ЦСКА была вся сборная СССР, и они и то тогда проигрывали. СКА выдал лучший старт за время существования КХЛ, у команды виден прогресс.

А если возвращаться к сегодняшнему матчу, то, думаю, сказался долгий перелет. Конечно, интересно, когда аутсайдер или середняк обыгрывает лидера – это хорошо, конкуренция, интрига.

Но давайте пойдем от обратного – в какой хоккей играет «Адмирал»? В хоккей от глухой обороны с шестью вратарями на площадке. Понятно, что исполнителей у команды немного. Но для нашего хоккея было бы лучше, если бы такие команды, как СКА, обыгрывались их же оружием: прессингом, атакой.

Вот тогда это будет действительно интересно и полезно для развития», – сказал заслуженный тренер России.