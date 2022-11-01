Раиль Якупов: «Знарок не закончился, он даже не начинался. У «Ак Барса» тренера нет вообще. Человек стоит и жует жвачку»

Раиль Якупов раскритиковал главного тренера Олега Знарка.

Казанский клуб потерпел 13 поражений в Фонбет Чемпионате КХЛ при 10 победах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

– Вы понимаете, в какой хоккей сейчас играет Знарок?

– Нет. В «Ак Барс» пригласили фамилию. Он что-то выигрывал в прошлом, но уже год нигде не работал и со «Спартаком» ничего не добился. Как тренер Знарок не то, что закончился, он даже не начинался. В СКА и сборной ему создали такие условия, что проиграть было невозможно.

А на Олимпиаде, где команду собрал Ротенберг, ему просто повезло, что в последний момент собрались Капризов и Дацюк. Если бы не их мастерство, немцы бы своего не упустили – и это было бы клеймо нашей сборной на всю жизнь.

У «Ак Барса» тренера нет вообще. Просто человек, который стоит и жует жвачку. В «Металлурге» тренер тоже любит жвачки, но его команда играет. Один скрывает таким образом свое бессилие, а второй снимает стресс перед игрой. Это разные вещи.

– Когда он завоевывал титулы с «Динамо», и выходил в финал с ХК МВД, Знарка возвеличили в ранг топ-тренера. Возможно, этот тренер хорош только для средних команд, но не подходит для звездных коллективов?

– Эти победы были очень давно. Конечно, никто не умаляет его заслуг, но хоккей идет вперед. Судейство было другое, а команд меньше. С тех пор уровень значительно подравнялся. В современном хоккее роль тренера выходит на первый план.

– Уровень помощников Знарка тоже влияет?

– Несомненно. Наверное, Бабенко – хороший тренер, работал в «Динамо». Ему предлагали работу в «Витязе» главным тренером, а он пошел помощником в «Ак Барс». Когда тренер отказывается от предложения поработать главным в клубе , для меня это непонятно.

– Утверждение, что Знарок «держит раздевалку» – ложное?

– Все эти разговоры про раздевалку – глупости. Никто никого не держит. Держать надо своего игрока на льду. Все люди профессионалы. Мы работали с Назаровым в «Нефтехимике». Он заходил в раздевалку на пять минут, давал установку. Если игрок не хотел выполнять задание, то его отправляли в запас или обменивали в другой клуб, – сказал бывший генменеджер нижнекамского клуба.