Хелльберг – 1-й вратарь в истории НХЛ, одержавший первые 3 победы в карьере за 3 разные команды

Экс-вратарь СКА и «Сочи» установил рекорд .

Шведский голкипер «Сенаторс» отразил 29 бросков из 31 в матче с (4:2) и одержал победу в матче регулярного чемпионата.

31-летний Хелльберг провел свой 6-й матч в НХЛ за карьеру, победа для него стала 3-й.

Он стал первым вратарем в истории лиги, одержавшим первые 3 победы в составе 3 разных команд (первую – в 2017 году за , вторую – в апреле этого года за ).