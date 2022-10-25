Хелльберг – 1-й вратарь в истории НХЛ, одержавший первые 3 победы в карьере за 3 разные команды
Экс-вратарь СКА и «Сочи» Магнус Хелльберг установил рекорд НХЛ.
Шведский голкипер «Сенаторс» отразил 29 бросков из 31 в матче с «Далласом» (4:2) и одержал победу в матче регулярного чемпионата.
31-летний Хелльберг провел свой 6-й матч в НХЛ за карьеру, победа для него стала 3-й.
Он стал первым вратарем в истории лиги, одержавшим первые 3 победы в составе 3 разных команд (первую – в 2017 году за «Рейнджерс», вторую – в апреле этого года за «Детройт»).
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