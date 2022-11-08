«Бостон» во 2-й раз в своей истории выиграл 7 домашних матчей подряд на старте сезона

во 2-й раз в истории выиграл 7 домашних матчей подряд на старте сезона.

Сегодня «Брюинс» обыграли (3:1) в очередном матче регулярного чемпионата .

В текущем сезоне клуб еще не проигрывал дома, одержав 7 побед подряд. Это 2-й такой случай в его истории. Рекорд был установлен в сезоне-1983/84 (8 домашних побед подряд со старта сезона).

Команда под руководством Джима Монтгомери лидирует в таблице Восточной конференции с 22 очками в 13 матчах.