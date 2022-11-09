«Каролина» вызвала Кочеткова из АХЛ. Андерсен досрочно завершил тренировку команды во вторник

вызвала вратаря из .

Вызов носил экстренный характер. Во вторник основной вратарь клуба досрочно покинул тренировку команды.

Главный тренер команды Род Бринд’Амор заявил журналистам, что не знает, что именно произошло с датчанином, но он почувствовал какой-то дискомфорт.

Ожидается, что Кочетков будет сменщиком в следующем матче с «Флоридой». В текущем сезоне АХЛ он провел 5 матчей и одержал 2 победы (91,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).

Также клуб объявил, что форвард Ондржей Каше помещен в список травмированных. Он получил сотрясение мозга в первом же матче за «Харрикейнс» в этом сезоне.