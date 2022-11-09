«Каролина» вызвала Кочеткова из АХЛ. Андерсен досрочно завершил тренировку команды во вторник
«Каролина» вызвала вратаря Петра Кочеткова из АХЛ.
Вызов носил экстренный характер. Во вторник основной вратарь клуба Фредерик Андерсен досрочно покинул тренировку команды.
Главный тренер команды Род Бринд’Амор заявил журналистам, что не знает, что именно произошло с датчанином, но он почувствовал какой-то дискомфорт.
Ожидается, что Кочетков будет сменщиком Антти Раанты в следующем матче с «Флоридой». В текущем сезоне АХЛ он провел 5 матчей и одержал 2 победы (91,1% сэйвов, коэффициент надежности 3,00).
Также клуб объявил, что форвард Ондржей Каше помещен в список травмированных. Он получил сотрясение мозга в первом же матче за «Харрикейнс» в этом сезоне.
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