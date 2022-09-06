Ничушкин о травме: «Если пластина будет мешать, не смогут с коньком ничего сделать, то придется ее вытаскивать и дополнительно пропустить 6 недель»

Валерий Ничушкин рассказал о первой тренировке после операции.
«Размялись, аккуратно вышел на лед, больновато было. Катались мало, руками работали. После операции прошло 9,5 дней всего.
Я полечу туда почти впритык. Жалко, что травма помешала быстро вернуться обратно, план был две недели отдохнуть и потихонечку кататься.
Планирую возвращение к старту сезона.
Если пластина будет мешать, не смогут с коньком ничего сделать, то придется ее вытаскивать и дополнительно пропустить шесть недель. Но это будет известно перед началом сезона», – сказал нападающий «Колорадо».