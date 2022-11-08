Амирову требуется дополнительное лечение опухоли мозга. Форвард не может тренироваться

требуется дополнительное лечение.

Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон со ссылкой на агента Дэна Мильштейна, нападающий , арендованный , вернулся в Россию, но не может приступить к тренировкам по состоянию здоровья.

Утверждается, что 21-летнему хоккеисту необходимо пройти дополнительный курс лечения. Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга.

Ранее Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.