Амирову требуется дополнительное лечение опухоли мозга. Форвард не может тренироваться
Родиону Амирову требуется дополнительное лечение.
Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон со ссылкой на агента Дэна Мильштейна, нападающий «Торонто», арендованный «Салаватом Юлаевым», вернулся в Россию, но не может приступить к тренировкам по состоянию здоровья.
Утверждается, что 21-летнему хоккеисту необходимо пройти дополнительный курс лечения. Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга.
Ранее Амиров прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.
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