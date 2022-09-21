Дубас хочет, чтобы Амиров приехал в «Торонто» после последнего курса химиотерапии в Европе. Игрок в аренде в «Салавате»

В хотят, чтобы прибыл в расположение клуба.

Об этом сообщает журналист Дэвид Альтер со ссылкой на генменеджера «Лифс» .

В феврале 2022 года стало известно, что у игрока обнаружена опухоль головного мозга. 4 апреля появилась информация о том, что он прошел шестинедельный курс химиотерапии в Германии.

«Дубас говорит, что они надеются привезти Амирова сюда после последнего курса химиотерапии в Европе, чтобы он был рядом с командой», – написал Альтер.

27 июля сообщалось, что Амиров проведет сезон-2022/23 в аренде в .