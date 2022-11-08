Тренер «Динамо» Козлов не полетел на празднование годовщины победы «Детройта» в Кубке Стэнли: «Мне пришлось бы пропустить несколько матчей. Решил, что не могу оставить команду»

объяснил, почему не поехал на празднование годовщины победы в Кубке Стэнли.

– Вячеслав, вас приглашали в Детройт на 25‑летие с момента победы клуба в розыгрыше Кубка Стэнли?

– Да, приглашали. Мне на электронную почту прислали письмо, и нужно было ответить за один месяц до мероприятия.

– Почему вы не поехали на праздник?

– Во‑первых, слишком далеко лететь. Во‑вторых, мне пришлось бы пропустить несколько матчей московского «Динамо». Я решил, что не могу оставить команду. С уважением отношусь к юбилею. Но у меня обязательства, и я посчитал, что так будет правильно.

– Может, вас просили альтернативно поздравить «Ред Уингз»? Например, записать видеообращение.

– Нет, с такой просьбой ко мне никто не обращался, – сказал старший тренер .