Вячеслав Козлов: «В НХЛ нет лимита – хоккей поменялся с приходом европейцев. Ограничения не приводят ни к чему, никто не растет»

объяснил, почему НХЛ стала хоккейным гегемоном.

– Правда, что комбинационный хоккей в НХЛ принесли россияне?

– Не только россияне, но и шведы, и финны. Во-первых, раньше катались очень слабо. Защитники были здоровые, неуклюжие – это канадцы и американцы.

С приходом европейцев в Северную Америку хоккей поменялся. В НХЛ нет лимита, можно сколько угодно игроков брать.

Когда лимит, то все ограничения не приводят ни к чему, никто не растет. Там этого нет. НХЛ берет все хорошее из всех чемпионатов, из всех игроков и привозит туда.

– Именно поэтому НХЛ стала мировым хоккейным гегемоном?

– В основном.

– В хоккее стало меньше вариативности?

– Да, игра стала намного быстрее, времени на раздумья – меньше, а хоккеисты – мощнее и здоровее. Все хотят выигрывать, много стало разных систем.

Просто некоторые тренеры урезают, запрещают, чтобы было меньше потерь. Хоккей стал более упрощенным. Меньше риска, больше силовой борьбы, давления.

Поэтому если встречаются две классные команды, которые играют структурно, по системе, то здесь очень важно, чтобы у тебя было отличное большинство. Как раз из-за этого можно выигрывать матчи.

– Вы своим игрокам даете свободу в действиях?

– В защите есть определенные схемы. В обороне нужно играть правильно. В нападении мы не запрещаем. Главное, чтобы без потерь, осмысленно, чтобы у тебя всегда была подстраховка.

Из углов вылезать или обыгрывать один в один, когда сзади еще игроки есть, только приветствуется, но все равно соблюдается «треугольник», какие-то действия, которые не привели бы к взятию своих ворот.

Раньше были закаты, а сейчас все по местам и вперед, – сказал тренер московского .