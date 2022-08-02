Вячеслав Козлов о Ковальчуке и продолжении карьеры: «Если Илья сам захочет, то сможет. Он серьезно тренируется. Но я бы на его месте закончил»

считает, что может продолжить карьеру хоккеиста.

39-летний нападающий пропустил прошлый сезон. Он был менеджером сборной России на Олимпиаде-2022 в Пекине.

– Вы близко знакомы с Ильей Ковальчуком. Есть шанс, что он возобновит карьеру в ? Ведь официально он о ее завершении так и не заявлял.

– Если Илья сам этого захочет, то сможет. У него есть бросок, он не медленный. На самом деле я даже знаю, что он серьезно тренируется, сразу с несколькими тренерами. Он в хорошей форме и очень любит хоккей. Кроме того, Ковальчук физически очень одарен. У него с самого детства была мощь. И потом, это форвард, который забивал в НХЛ по 50 голов. Это выводит на элитный уровень, такие игроки на другой ступеньке стоят.

– Понятно, что Ковальчук был бы не лишним во многих командах. Например, в , где много молодежи. Но в прошлом году он себя попробовал в роли генменеджера сборной России. И получилось неплохо - серебро Олимпиады. Как бы вы поступили на его месте?

– Я бы закончил. Свой последний сезон Илья завершил победой в Кубке Гагарина, потом год не играл. Если бы Ковальчук продолжил карьеру в , я бы его понял. А в КХЛ он уже всего добился. Возможно, мы его увидим в роли менеджера в одном из наших клубов, – сказал тренер «Динамо».