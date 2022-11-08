Тамбиев о победе над СКА: «Адмирал» сотворил небольшое чудо на льду. Нет времени улыбаться и радоваться, идет борьба за плей-офф»

назвал небольшим чудом на льду победу над .

«Адмирал» обыграл питерский клуб (3:1) в матче Фонбет чемпионата .

– Хороший матч, что тут говорить. Эмоции немножко переполняют. Мы сотворили небольшое чудо на льду. Но мы показали, что можно любую команду обыгрывать.

Есть сплоченность, самоотдача, командный дух. Конечно, мы рады, что устроили праздник для болельщиков. Поздравляю их с победой.

– Аппетит приходит во время еды? «Адмирал» в последнее время играет очень сильно.

– Да я не знаю… По весне все будет видно. А сейчас идет борьба за очки, за плей‑офф.

Еще столько матчей впереди… Но мы рады, скрывать не стану. Хотя у нас нет времени, чтобы улыбаться и радоваться. Через день – опять игра. График очень плотный.

– Ваша команда набирает очки в 10 матчах подряд. За счет чего?

– Мы смогли выработать правильную философию у ребят.

Команда сплотилась, есть определенный костяк, который знает, что и как делать в определенные моменты игры.

Я буду аккуратен со словами, но у нас управляемая команда. Ребята стараются делать то, что от них просят, – сказал главный тренер .