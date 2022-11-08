Кузнецов о «Вашингтоне»: «8 игроков отсутствуют, 7 из них – топовые! Можно плакаться, но это шанс для других ребят»

ответил на вопросы после победы над «Эдмонтоном» (5:4).

– Женя, поздравляю! Блестящая игра! Расскажите о своем дубле…

– Первый гол – там Стромер ( ) в большинстве «5 на 3» отдал мне на пустые ворота. Много в принципе таланта не надо, чтобы попасть.

Второй гол – мы убежали в большинстве «5 на 4». Саня отдал мне хороший пас. Нужно было только в пустой угол попасть.

Долгожданные голы для меня…

– И для болельщиков тоже. Вы не забивали аж 202 дня!

– Все думали, что надо мной эта серия нависает. Но я никогда из-за этого не переживаю. Для меня главное – играть правильно, получать удовольствие, приносить пользу команде.

– Отсутствие в составе «Вашингтона» многих ключевых игроков сильно повлияло на то, что команда до этого потерпела четыре поражения подряд?

– Да, у нас отсутствуют восемь человек. И семь из них – все топовые игроки! Они постоянно берут на себя много минут игрового времени в каждом матче. Играют здорово, и это сильные лидеры для нашей команды.

Можно и плакаться от этой ситуации. С другой стороны, можно расценивать это и как шанс для других ребят проявить себя. Не просто сыграть один матч, а именно с хорошими соперниками. Посмотреть, как это все происходит.

Считаю, что ребята, кто сыграл сегодня первый-второй-третий раз в сезоне, показали себя очень удачно, – сказал нападающий .

Кузнецов ожил! 2+2 против «Эдмонтона», один гол – с гениального паса Овечкина