Галлан обратился к лидерам «Рейнджерс»: «Лучшие должны быть лучшими. Они должны вести команду вперед, когда мы не играем хорошо»

ждет улучшения игры от лидеров «Рейнджерс».

По ходу матча с «Детройтом» (2:3 ОТ) Галлан перевел из первого звена в четвертое.

«Дело не только в Крисе. Здесь дело во всей команде. Мы видим эти заголовки: «Крис Крайдер переведен в четвертое звено». На самом деле мы изменили многие сочетания.

Я хочу, чтобы все стали играть лучше. Не только Крайдер. Он должен быть одним из наших лидеров, должен нести ответственность, а не идти другим путем.

Это то, что нам нужно от наших хоккеистов – лидеров и лучших игроков. Они должны вести нашу команду вперед, когда мы не играем хорошо.

И это не оправдание для молодых парней или оправдание для хоккеистов третьего и четвертого звеньев. Просто тон должны задавать лидеры.

Наши лучшие игроки должны быть нашими лучшими игроками, они должны тянуть за собой остальных парней», – заявил главный тренер .