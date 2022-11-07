Галлан о переводе Крайдера в 4-е звено «Рейнджерс»: «Он заслужил быть там»

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Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал перевод Криса Крайдера в четвертое звено.

Команда из Нью-Йорка проиграла «Детройту» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Крайдер, начинавший игру в первой тройке нападения, в третьем периоде был отправлен в четвертое звено к Райану Карпентеру и Жюльену Готье.

«Он заслужил быть там», – заявил Жерар Галлан.

В этом матче американец сделал одну результативную передачу при игровом времени 15:03 и полезности «плюс 1».

Крайдер записал на свой счет 10 (4+6) очков в 13 матчах нынешнего сезона.

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