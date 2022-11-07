Галлан о переводе Крайдера в 4-е звено «Рейнджерс»: «Он заслужил быть там»

Главный тренер прокомментировал перевод в четвертое звено.

Команда из Нью-Йорка проиграла (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата .

Крайдер, начинавший игру в первой тройке нападения, в третьем периоде был отправлен в четвертое звено к Райану Карпентеру и Жюльену Готье.

«Он заслужил быть там», – заявил .

В этом матче американец сделал одну результативную передачу при игровом времени 15:03 и полезности «плюс 1».

Крайдер записал на свой счет 10 (4+6) очков в 13 матчах нынешнего сезона.