Галлан о переводе Крайдера в 4-е звено «Рейнджерс»: «Он заслужил быть там»
Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал перевод Криса Крайдера в четвертое звено.
Команда из Нью-Йорка проиграла «Детройту» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Крайдер, начинавший игру в первой тройке нападения, в третьем периоде был отправлен в четвертое звено к Райану Карпентеру и Жюльену Готье.
«Он заслужил быть там», – заявил Жерар Галлан.
В этом матче американец сделал одну результативную передачу при игровом времени 15:03 и полезности «плюс 1».
Крайдер записал на свой счет 10 (4+6) очков в 13 матчах нынешнего сезона.
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