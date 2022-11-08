Макдэвид набрал 724 очка в первых 500 матчах в НХЛ. Это 6-й показатель в истории

набрал 724 очка в первых 500 матчах в , это 6-й показатель в истории.

Капитан набрал 2 (1+1) балла за результативность в сегодняшнем матче регулярного чемпионата с (4:5).

Он стал для 25-летнего нападающего 500-м в лиге. На его счету 252 шайбы и 472 результативные передачи.

Больше очков на таком отрезке карьеры набирали только 5 игроков – Уэйн Гретцки (1186), Марио Лемье (971), Петер Штястны (759), Майк Босси (757) и Яри Курри (730).

У Макдэвида теперь лучший результат среди действующих игроков. У Сидни Кросби на этом рубеже было 706 очков, у – 633.

В текущем сезоне у Коннора стало 27 (13+14) баллов в 13 матчах. Он лидирует в бомбардирской и снайперской гонках лиги.