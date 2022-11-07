Виталий Кравцов: «Чувствую себя лучше, чем неделю или месяц назад»

Форвард сообщил об улучшении самочувствия.

22-летний россиянин не играет с 29 октября из-за травмы.

– Какой будет ваша цель после возвращения на лед?

– Играть хорошо, помогать команде и облегчать игру самому себе. Играть жестко и быстро.

Мне нужно просто обрести уверенность, и, кажется, в ходе тренировок отчасти это удалось сделать. Я чувствую себя гораздо лучше, чем неделю или месяц назад, – сказал Кравцов.