Виталий Кравцов: «Чувствую себя лучше, чем неделю или месяц назад»

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Форвард «Рейнджерс» Виталий Кравцов сообщил об улучшении самочувствия.

22-летний россиянин не играет с 29 октября из-за травмы.

– Какой будет ваша цель после возвращения на лед?

– Играть хорошо, помогать команде и облегчать игру самому себе. Играть жестко и быстро.

Мне нужно просто обрести уверенность, и, кажется, в ходе тренировок отчасти это удалось сделать. Я чувствую себя гораздо лучше, чем неделю или месяц назад, – сказал Кравцов.

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