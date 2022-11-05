Каюмов о 4-й победе «Локомотива» подряд: «Ни о каком расслаблении речи быть не может. Наш тренер не позволит играть «тяп-ляп» или «шаляй-валяй»

подвел итоги матча против «Торпедо» (4:0).

«Много играли в меньшинстве и в обороне сегодня. Тяжеленькая игра получилась. Это уже третья игра против «Торпедо» и, наверное, можно сказать, что мы полностью разобрали соперника. Мы знали как действовать в атаке, в обороне и в средней зоне.

Когда мы играем в свой хоккей, то можем обыграть любого соперника. Сегодня две шайбы забили после подставления. Это правила нашей игры – при игре в зоне атаки один игрок должен быть на пятаке. Если защитники грамотно набрасывают шайбу, то или подставление или добивание всегда возможно.

Мы набрали хороший ход, но нам есть куда стремиться и в чем добавлять. Несмотря на четыре победы подряд, ни о каком расслаблении речи быть не может. Наш тренер не позволит играть «тяп-ляп» или «шаляй-валяй», – сказал нападающий «Локомотива».

«Локомотив» выиграл 9 из 11 последних матчей. Исаев сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 17 бросков в игре с «Торпедо»