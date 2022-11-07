Генменеджер «Оттавы» после 5 поражений подряд: «Я доволен работой Смита. Он останется тренером»

Генменеджер «Оттавы» рассказал о шансах сохранить должность тренера.

«Я им очень доволен, доволен работой, которую выполнили Ди Джей и его штаб. Он показал, что способен побеждать.

Это не какой-то вотум доверия. Ди Джей – наш тренер и останется им. Я верю в игру этой команды при Смите.

Я смотрю на ожидаемые голы при игры пять на пять и вижу, что мы шестые в . В прошлом сезоне мы были тридцатыми. Есть много хорошего.

Мы 26-е по игре в большинстве, тут есть к чему стремиться. В меньшинстве мы в 9 из 11 игр пропускали. Думаю, это те аспекты, которые мы можем улучшить.

В восторге ли я? Нет. Но по большей части я доволен нашей игрой. Следующие 10 матчей будут крайне важны», – сказал .

проиграла 5 матчей подряд и 7 из 11 в текущем сезоне. 9 ноября она встретится с «Ванкувером».