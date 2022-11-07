Сушинский об уровне КХЛ: «Падение продолжается и будет долгим. Иностранцам выгодно приезжать, но есть политические проблемы»

Теги Ак Барс Авангард СКА Данис Зарипов Сергей Зиновьев Алексей Морозов Дмитрий Затонский Максим Сушинский Евгений Дадонов Павел Дацюк Илья Ковальчук Александр Прокопьев Sports.ru КХЛ Вадим Шипачев Никита Гусев Артемий Панарин Хоккей

Экс-форвард Максим Сушинский назвал причины падения уровня КХЛ.

– В апреле вы говорили: «Какой уровень КХЛ? Его нет. Все уехали, не знаю, когда хоккей у нас возродится. Есть индивидуально сильные игроки, а общий уровень, конечно, упал». Он упал только весной 2022-го?

– Падение продолжается, будет длиться еще долго, хотя с таким курсом рубля (59-62 рубля в октябре по отношению к евро и доллару – прим. Sports.ru) иностранцам выгодно приезжать в Россию. Но есть политические проблемы.

Уровень падает не только из-за отсутствия иностранцев, есть внутренние моменты. Наверное, стали хуже работать школы, нет выдающихся звезд. Ушло поколение Ковальчука, Дацюка, а вместо них никто не пришел. Те, кто все-таки начинают светить, сразу уезжают.

Сейчас нет троек, как раньше, например, Морозов – Зиновьев – Зарипов. Люди вместе играли по пять-десять лет. В «Авангарде» была тройка Сушинский – Затонский – Прокопьев.

Да почти в каждой команде были звенья, которые долго играли вместе, а сейчас не вспомню, в каком клубе такие есть. В хорошие годы в СКА была тройка Панарин – Шипачев – Дадонов, потом Гусев занял место Панарина, – сказал бывший президент «Авангарда» в интервью Sports.ru.

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