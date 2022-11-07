Сушинский об уровне КХЛ: «Падение продолжается и будет долгим. Иностранцам выгодно приезжать, но есть политические проблемы»

Экс-форвард Максим Сушинский назвал причины падения уровня .

– В апреле вы говорили: «Какой уровень КХЛ? Его нет. Все уехали, не знаю, когда хоккей у нас возродится. Есть индивидуально сильные игроки, а общий уровень, конечно, упал». Он упал только весной 2022-го?

– Падение продолжается, будет длиться еще долго, хотя с таким курсом рубля (59-62 рубля в октябре по отношению к евро и доллару – прим. Sports.ru) иностранцам выгодно приезжать в Россию. Но есть политические проблемы.

Уровень падает не только из-за отсутствия иностранцев, есть внутренние моменты. Наверное, стали хуже работать школы, нет выдающихся звезд. Ушло поколение Ковальчука, Дацюка, а вместо них никто не пришел. Те, кто все-таки начинают светить, сразу уезжают.

Сейчас нет троек, как раньше, например, Морозов – Зиновьев – Зарипов. Люди вместе играли по пять-десять лет. В «Авангарде» была тройка Сушинский – Затонский – Прокопьев.

Да почти в каждой команде были звенья, которые долго играли вместе, а сейчас не вспомню, в каком клубе такие есть. В хорошие годы в была тройка Панарин – Шипачев – Дадонов, потом Гусев занял место Панарина, – сказал бывший президент в интервью Sports.ru.